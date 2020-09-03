AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, Sivas Kongresi'ndeki milli birlik ve beraberlik ruhunun bugünde en güçlü şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında birleşerek devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milli birlik ve beraberlik ruhunun yurt geneline yayıldığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünün idrak edilmekte olduğunu aktaran Cora, şunları kaydetti:

"Türk milletinin, en kötü şartlar altında dahi çıkış yolunu bulabildiğinin örneği olan 4 Eylül Sivas Kongresi, tarihi parlak, geleceği aydınlık olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşıdır. Sivas Kongresi, 'Biz, ekalliyette kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin bir milletin kurtuluş kararlarına imza attığı, tarihimizin dönüm noktalarından birisidir."

Cora, Türkiye'nin bugün de dış politikada aynı mücadeleyi verdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"O dönem yaşananlar, bu dönemde de karşımıza farklı şekilde çıkmaktadır. Özellikle Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkanlar, bunun en açık örneğidir. Dün Yunan'ın yanında yer alanlar, bugün yine Yunanistan'ın yanındadırlar. Yedi düvel bizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya, kapana kıstırmaya çalışmaktadır. Biz yine aynı kararlılıkla haykırıyoruz, manda ve himaye kabul edilemez. Biz, egemenlik haklarımıza göz dikenlere yine aynı cesaretle, ya istiklal ya ölüm' diyoruz."

Türkiye'yi engellemeye çalışanların başarılı olamayacaklarını vurgulayan Cora, şöyle devam etti:

"Dün Mustafa Kemal'in yanında olan, Sivas Kongresi'nde yer bulan ruh, bugün Doğu Akdeniz'de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almaktadır. Biz Sivas'taki milli birlik ve beraberlik ruhuyla liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edersek inanıyorum ki Türkiye'nin dışarıda etkin ve aktif olarak yürüttüğü politika daha güçlü ve istikrarlı olmasına katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Sivas Kongresi'nin 101. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."