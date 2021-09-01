AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Balta, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman ile Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar'ın yer aldığı ziyarette, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağıroğlu ise Milletvekili Balta'ya adının yazılı olduğu forma hediye etti.