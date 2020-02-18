AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın ziyaretleri

6 saat önce

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve VakıfBank Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ömer Çebi'yi ziyaret etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın ziyaretleri, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve VakıfBank Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ömer Çebi'yi ziyaret etti.

İlk olarak Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'u ziyaret eden Cora, Gürsoy'un oldukça yoğun çalıştığını vurgulayarak, "Gönül belediyeciliğini bizzat tatbik ediyor. Hemşehrilerimizin sorunları ile yakından ilgilenip anında çözüm üretmeye çalışıyor. Allah kolaylık versin. Başarılarını daim eylesin." ifadesini kullandı.

Başkan Gürsoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cora'ya teşekkür etti.

Cora ve Arsin Belediye Başkanı Gürsoy, ziyaretin ardından bir süre önce vefat eden Arsinli iş adamı İsmail Örnek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ayrıca VakıfBank Doğu Karadeniz Bölge Müdürü olarak atanan Ömer Çebi'yi de ziyaret eden Cora, gazeteci, karikatürist, tiyatro yazarı ve oyuncusu Tamer Küçük'ün kentte bir alışveriş merkezinde açtığı "Bize Her Yer Trabzon mu?" adlı karikatür sergisini de gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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