AK Parti Trakya teşkilatlarında 27 Mayıs'ın 61. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

AK Parti Trakya teşkilatları İl İnsan Hakları Birim Başkanlarınca 27 Mayıs'ın 61. yılı dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün, il başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında Türkiye'nin demokrasi adına birçok fedakarlığı göze aldığını bu uğurda çok bedel ödediğini belirtti.

Vesayet ve beraberinde getirdiği darbelerin milletin demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürdüğünü vurgulayan Özgün, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe, 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin; insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı." şeklinde konuştu.

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Minnet Cabbar da partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde darağacına gönderdiğini ifade etti.

Hayatlarına son verilenlerin yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olduğunun altını çizen Cabbar, şunları kaydetti:

"Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur.

Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak mührünü tarihe derc etmiştir."

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Ayşegül Durmaz da il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında "Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milleti, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze almış, bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir." dedi.

Durmaz, 27 Mayıs 1960 darbesinin kara bir leke olduğunu da sözlerine ekledi.