AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Arasan'dan Avcılık Açıklaması

AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, "Belediyecilik anlayışımızda Tunceli'de avcılığı kökten yasaklamayı düşünüyoruz.

AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, "Belediyecilik anlayışımızda Tunceli'de avcılığı kökten yasaklamayı düşünüyoruz." dedi.



Gökhan Arasan, AK Parti Tunceli İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin doğasını korumanın kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.



Kentte toplumun her kesiminin doğa konusunda duyarlılık gösterdiğini ifade eden Arasan, "Doğanın yok olması bizlerin yok olması anlamına gelir. Biz parti olarak bu konuda hassasız. Belediyecilik anlayışımızda da Tunceli'de avcılığı kökten yasaklamayı düşünüyoruz." dedi.



Avcılık konusundaki hassasiyetin siyasi amaçlı kullanılmasını tasvip etmediklerini belirten Arasan, şunları kaydetti:



"Bizler 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini benimsiyoruz. Bizler 7'den 70'e cümle canlıya saygı duyar ve doğayı esas alarak yaşarız. Tunceli'de herhangi bir böceğin dahi öldürülmesini istemiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kentimizdeki hiçbir canlıya zarar verilmesini istemiyoruz. Burada avcılığın yasaklanması için gerekli birimlerle görüşeceğiz."

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