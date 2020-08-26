AK Parti Tunceli'de sosyal destek ekipleri oluşturdu - Son Dakika

AK Parti Tunceli İl Başkanlığınca, yardıma muhtaç, kronik rahatsızlığı olan ve engelli bireylerin sorunlarının çözümü için sosyal destek ekipleri oluşturuldu.

Partinin Tunceli İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in talimatları doğrultusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Kent merkezi ve ilçelerde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmak için sosyal destek ekipleri oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz kıymetli büyüklerimiz, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve engelli bireylerimiz başta olmak üzere yöre insanımızın talep ve önerileri doğrultusunda hareket edecektir. Ekiplerimiz merkez ve Hozat ilçesinde hane ziyaretleri ile çocuklara yönelik etkinlikler, Pülümür'de yaşlı vatandaşların evlerinin temizlenmesi, Ovacık ilçesinde de sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapmışlardır."

Açıklamada, ekiplerin tüm ilçelerde benzer çalışmalar yürüteceği anlatılarak, "Projemiz kapsamındaki çalışmalarımız, ilk günkü aşkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.