AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, devletin Elazığ'da tüm vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olduğunu belirtti.

Tek, yaptığı yazılı açıklamada, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ın "Alevi köylerindeki depremzedelere yalnızca Alevi gönüllülerin yardım ettiği" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

Din, ırk ve mezhep siyaseti yapanların, bugün acılar üzerinden var olmaya çalıştığını kaydeden Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet, Elazığ'ın her yerinde vatandaşlara depremzede gözüyle bakıp seslerine ses, yollarına yoldaş olma çabası içerisindedir. Devletimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla depremzede tüm yurttaşlarımıza ulaşabilme mücadelesini vermektedir. Depremin ardından ilgili bakanlar ve dayanışma için seferber olan tüm hayırseverler, depremzedelerle beraber oldu. Devletimiz camide de cemevinde de depremzedelere bir tas çorba dağıtırken, sözde Alevilik çalışması yapan Gani Kaplan ise elinde mikrofonla siyaseten var olmanın algısını dağıtmaktadır. Alevilik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın yoludur. Alevilik maskesiyle hak yolunda adım attığını iddia edenlerin, asılsız iddialarla gündemde yer edinme çabası içinde olması zaten bu yolda olmadıklarının göstergesidir."