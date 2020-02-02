AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, devletin Elazığ'da tüm vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olduğunu belirtti.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması, System.String[]

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, devletin Elazığ'da tüm vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olduğunu belirtti.

Tek, yaptığı yazılı açıklamada, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ın "Alevi köylerindeki depremzedelere yalnızca Alevi gönüllülerin yardım ettiği" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

Din, ırk ve mezhep siyaseti yapanların, bugün acılar üzerinden var olmaya çalıştığını kaydeden Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet, Elazığ'ın her yerinde vatandaşlara depremzede gözüyle bakıp seslerine ses, yollarına yoldaş olma çabası içerisindedir. Devletimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla depremzede tüm yurttaşlarımıza ulaşabilme mücadelesini vermektedir. Depremin ardından ilgili bakanlar ve dayanışma için seferber olan tüm hayırseverler, depremzedelerle beraber oldu. Devletimiz camide de cemevinde de depremzedelere bir tas çorba dağıtırken, sözde Alevilik çalışması yapan Gani Kaplan ise elinde mikrofonla siyaseten var olmanın algısını dağıtmaktadır. Alevilik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın yoludur. Alevilik maskesiyle hak yolunda adım attığını iddia edenlerin, asılsız iddialarla gündemde yer edinme çabası içinde olması zaten bu yolda olmadıklarının göstergesidir."

AK Parti, Tunceli, Elazığ, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]