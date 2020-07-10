AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Pülümür ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve beraberindekiler, Pülümür ilçesini ziyaret etti.

Fatih Tek, beraberindeki partililer ile Pülümür ilçesini ziyaretinde vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinledi.

Tek, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin dağlarının terörden temizlenmesi gibi sokaklarının da torbacılardan temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Partisinin tüm mahalle başkanlarına çağrıda bulunan Tek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda halkımızla adım atalım. Bugün biz nasıl rahat şekilde Pülümür vadisinden geçip buralara ulaşabiliyorsak evlatlarımız da geleceklerine, hedeflerine ulaşsınlar istiyoruz. Allah'a şükürler olsun ki kahramanlarımız dağlarda teröriste, şehirde torbacılara göz açtırmıyor. Rabbim kahramanlarımızdan razı olsun, ayaklarını taşa değdirmesin."

Tek, partisinin Pülümür İlçe Teşkilatı ziyareti sonrası AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Çağnur Kılıçoğlu ile Pülümür Kaymakamı Cuma Kılınç ve esnafı ziyaret etti.