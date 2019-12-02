AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek:

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, "Birileri iyi bilsin ki bugün kaval da çalsanız, edebiyat da yapsanız sesinizi dağ farelerine ulaştıramayacaksınız. Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu ile inşallah kahraman güvenlik güçlerimiz huzur destanı yazmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Tek, yaptığı yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin dün partisinin Tunceli İl Başkanlığının 3. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasında söylediği "Dersim deyince kalekollar, güvenlik barajları, adeta bir savaş platosu karşımıza çıkıyor. Dayatmaya çalıştıkları senaryo budur. Biz de bu diyoruz ki bu senaryoları parçalarız, yırtıp atarız." şeklindeki sözlerinin HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldığını aktardı.

"Kentimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapan Tek, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşamayan, ilimizin hiç bir sorunu ile ilgilenmeyen sırf siyasetlerine reklam olsun diye ilimizi savaş platosu olarak değerlendiren ve kentimizi gasp etmeye çalışan kim olursa olsun izin vermeyeceğiz. Birileri siyaset yapacak diye ilimize gelen turistlerin kafasında soru işareti bırakılmasına, esnafımızın ekmeğiyle oynanılmasına seyirci kalamayız. İlimiz savaş platosu değildir, huzurun başkenti, huzurun göz bebeğidir. Bilinsin ki, terör örgütü PKK'nın savaş platosu yaratmak için uğraştığı Munzur Vadisi'nde gondollar, tekneler, raftingle, zipline kısacası doğa sporlarıyla kentimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur."

Tek, sağlanan huzur ortamıyla Tunceli'nin hak ettiği değere ulaştığını ve kentin teröre kapatılıp huzura açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yıllardır halkımızı mağdur edip yaratılan yoksulluk üzerinden yöre halkımızı sömüren kesimler bundan rahatsızdır. Kuleler Necmettin öğretmenimizin, Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin ve daha nice kahraman şehitlerimizin katillerine göz açtırmazken, Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolu huzurlu şekilde ulaşım sunarken bundan rahatsız olan halkın düşmanıdır. Halkımızın huzurundan rahatsız olanlara sesleniyoruz. Ne oldu da rahatsız oldunuz, neden rahatsız oldunuz? Biz de açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz. Kentimizdeki kulelerden rahatsız olan bir tek sizlersiniz. Kuleler kentimizin huzur bekçileridir. Huzurumuzdan rahatsız olanların, Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin, Necmettin öğretmenimizin katillerine göz açtırmayan kulelerden rahatsız olanların siyasetini gerekirse yırtar atarız gerekirse parçalarız."

Kentte terörün eserinin kalmadığını anlatan Tek, "Birileri iyi bilsin ki bugün kaval da çalsanız, edebiyat da yapsanız sesinizi dağ farelerine ulaştıramayacaksınız. Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu ile inşallah kahraman güvenlik güçlerimiz huzur destanı yazmaya devam edecek. Tunceli'mizin huzur şehri olmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz Tuncay Sonel'e ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.