AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: 'Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı' - Son Dakika

AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı"

6 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun TBMM'de Tunceli'ye yapılan yatırımların zayıf olduğu yönündeki ifadesine ilişkin, "Tunceli'ye hizmet gelmemesinin en büyük nedeni terör iken terörünün panzehiri olan huzuru Tunceli AK Partili hükümetler...

AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek:

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun TBMM'de Tunceli'ye yapılan yatırımların zayıf olduğu yönündeki ifadesine ilişkin, "Tunceli'ye hizmet gelmemesinin en büyük nedeni terör iken terörünün panzehiri olan huzuru Tunceli AK Partili hükümetler döneminde yaşamıştır." dedi.

Fatih Tek, yaptığı yazılı açıklamada, önceki yıllarda teröristlerce kentte yolların kesildiğini ve araçların yakıldığını anımsattı.

Artık teröristlerin başlarını dahi kaldıramadığını ifade eden Tek, şunları kaydetti:

"Çünkü Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolunun güvenliği başta olmak üzere huzur şehrimizi hainlerden korumak İçin güvenlik kuleleri yapıldı. Şimdi ise sıra kara yolumuza geldi. İnşallah kara yolumuzda en kısa zamanda tamamlanacak. Tunceli'ye hizmet gelmemesinin en büyük nedeni terör iken terörünün panzehiri olan huzuru Tunceli AK Partili hükümetler döneminde yaşamıştır. Tunceli'de yaşayan halkımızda çok iyi bir şekilde biliyor ki Tunceli'de çok iyi işler yapıldı. Gün yapılan yatırımları görmezden gelip yedi taş oynar gibi taşları bozma dönemi değildir. Gün, Tunceli için hep birlikte hizmet yolunda çalışma dönemidir."

Tek, CHP milletvekilleri başta olmak üzere kentte sunulan hizmetleri yerinde görmek isteyenleri il başkanlığı olarak misafir etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi
Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi CHP'li Çakırözer'den "Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım" sözlerine tepki CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga

Son Dakika Haberleri
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:15 Bodrum'da "Nartugan" kutlaması - Son Dakika
19:10 Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Son Dakika
19:10 Dörtyol'da yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
19:05 Kargı'da öğrencilere terör konferansı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]