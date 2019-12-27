AK Parti Tunceli İl Başkanlığı kentteki yaban keçisi avını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat AK Parti Tunceli İl Başkanlığı kentteki yaban keçisi avını kınadı - Son Dakika

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı kentteki yaban keçisi avını kınadı

6 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli'de yaban keçisi avlanmasını kınadıklarını bildirdi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı kentteki yaban keçisi avını kınadı, System.String[]

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli'de yaban keçisi avlanmasını kınadıklarını bildirdi.

Fatih Tek, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığı olarak her zaman Tunceli'nin doğal güzelliklerinin korunması için çabaladıklarını ve çabalamaya devam edeceklerini belirtti.

Partilerinin Tunceli ailesi olarak avcılığa dün de bugün de karşı olduklarını anlatan Tek, "Çemişgezek ilçemiz başta olmak üzere yaban keçilerimiz sokakta rahat rahat geziyor. Yöre halkımız yaban hayata saygı duyarken yabani bir şekilde yaban keçilerimizi katledenleri en sert şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Tek, kentte bir süre önce bir yaban keçisinin avlanmasına ilişkin süreci takip edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ters lalemizin, dağ sarımsağımızın, yaban keçilerimizin, kırmızı benekli alabalıklarımızın ve bir bütün olarak doğamızın korunması için tedbir almamız şart."

Çemişgezek, AK Parti, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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