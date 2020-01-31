AK Parti Tunceli Kadın Kollarında görev değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Tunceli Kadın Kollarında görev değişikliği - Son Dakika

AK Parti Tunceli Kadın Kollarında görev değişikliği

6 saat önce

AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanlığı 5 ilçede görev değişikli yaptı.

AK Parti Tunceli Kadın Kollarında görev değişikliği, System.String[]

AK Parti Tunceli Kadın Kolları Başkanlığı 5 ilçede görev değişikli yaptı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın göreve yeni atanan Pertek, Pülümür, Mazgirt, Nazımiye ve Ovacık İlçe Kadın Kolları Başkanları, Tunceli Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör ve AK Parti Kadın Kolları MYK üyeleri Ceyda Çetin Erenler, Zerrin Yerinde Arslan ile bir araya geldiği belirtildi.

Genel merkez tarafından 5 ilçede görev değişikliğine gidildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının yaptığı son değişiklik ile Ovacık ilçesinde Esra Asan'ı, Pertek ilçesinde Özlem Gültekin Mengüş'ü, Mazgirt ilçesinde Çilem Uğurlu'yu, Nazımiye ilçesinde Sevilay Yüksel'i ve Pülümür ilçesinde Çiğdem Demir'i kadın kolları başkanlığına atadı. Göreve yeni atanan başkanlara mazbataları AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından verildi."

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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