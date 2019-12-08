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AK Parti Tunceli teşkilatında delege seçimi

6 saat önce

AK Parti Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi öncesinde Tunceli'nin merkezinde delege seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

AK Parti Tunceli teşkilatında delege seçimi, System.String[]

AK Parti Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi öncesinde Tunceli'nin merkezinde delege seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.


AK Parti'nin 7. Olağan Kongre Süreci öncesi delegelerinin belirlenmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda sandık kurdu.Davul zurna ile karşılanan delegeler, halay çektikten sonra oylarını kullandı.


Tunceli'de ilk defa delege seçiminin kongre havasında geçtiğini belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, "Terör bölgesinde siyaset yapmak zordur ancak bizler bu zorluğu kutlu davamızla kolaylaştırdık. Sizler sayesinde, sizlerin verdiği güç sayesinde bugün hep birlikte güçlü bir siyasetin parçasıyız. Kentimiz bugün huzur şehri oldu. Özellikle huzur ortamı ile beraber yöre halkımız Tunceli'nin hak ettiği konumu gördü ve bunun İçin çağrıda bulundu. Tunceli'de terörist sayısı her geçen gün azalıyor. Elbette ki terörün temizlenmesinde en büyük katkı kahraman güvenlik güçlerimize aittir. Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu Tunceli huzur şehri olmuştur. Terörün bitmesinde siyasi iradenin de payı ve katkısı vardır. Buradan bir kez daha Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu/ya, Valimiz Tuncay Sonel'e teşekkür ediyoruz. Dualarımız Mehmetçiğimizle" dedi.


Kıran 7 Munzur Vadisi operasyonuna katılan güvenlik güçlerine de selam gönderen Tek, delege seçiminin hayırlara vesile olmasını diledi. - TUNCELİ

AK Parti, Tunceli, Huzur, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
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