AK Parti Türkoğlu 7. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Türkoğlu 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Türkoğlu ilçesi 23 Nisan Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle gidilen seçimlerde Feyzettin Okumuş Türkoğlu ilçe Başkanlığı seçildi.
Kongreye,AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve teşkilat üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:15 - Kaynak: AA
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