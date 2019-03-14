Son Dakika Haberleri: AK Parti Ümraniye Başkan Adayı Yıldırım: Ümraniye İstanbul'un Merkezi Olacak

AK Parti Ümraniye Başkan Adayı Yıldırım: Ümraniye İstanbul'un Merkezi Olacak

1 saat önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK)'i ziyaret ederek, kursiyerlerin taleplerini dinledi.

AK Parti Ümraniye Başkan Adayı Yıldırım: Ümraniye İstanbul'un Merkezi Olacak, System.String[]
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK)'i ziyaret ederek, kursiyerlerin taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Yıldırım, "Ümraniye İstanbul'un merkezi olacak" dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında İSMEK kursiyerlerini ziyaret etti. Ümraniye İSMEK'i dolaşan Yıldırım, böyle merkezlerin sayılarının arttırılması gerektiğini belirtti. Eğitim merkezi hakkında bilgi alan Yıldırım, kursiyerlerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

"İSMEK DEV BİR HALK OKULU HALİNE GELDİ"

Kursiyerlere istihdam için söz veren Yıldırım, "Her gittiğim yerde İSMEK beni şaşırtıyor. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanıyken vatandaşların becerilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak için açtığı bu kurslar bugün dev bir halk okulu olmuş. Ümraniye'de 7 İSMEK var. 7 tane daha yapsak dahi taleplere yetişemeyiz. 16 bin vatandaşımız buradan yararlanıyor. Müracaat sayısı 32 bini bulmuş durumda. Bizim daha çok çalışmamız lazım. Bizim de yeni İSMEK'ler açmamız lazım. Mahallelerimizden çok talep var. En önemli olaylardan biri de sosyal işlerdir. Bu açıdan İSMEK kursları çok önemli. Kursiyerler memnun. Burada vatandaşlarımız kabiliyetlerini ortaya koyuyor. 60-70 branşta vatandaşlarımız eğitim alabiliyor. Eğitimin sonunda da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalar alıyorlar. Burada 35 kursiyere iş bile bulunmuş. Bir istihdam söz konusu" dedi.

"ÜMRANİYE'YE NE KADAR HİZMET ETSEK AZ"

Ümraniye'nin tüm hizmetleri hak ettiğini söyleyen Başkan Adayı Yıldırım, "Burada Finans Şehrimiz var. Orada 60 bine yakın vatandaşa istihdam sağlanacak. Burada kurs görenler veya dışarda iş arayanlara istihdam sağlanacak. Ümraniye iyi bir sanayi şehri. 700 bin nüfusumuz var. Ümraniye'ye ne yapsak azdır. Ümraniye, İstanbul'un yeni merkezi olacak" diyerek konuşmasını tamamladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:03 Kaynak: DHA

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