AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım Gazeteciler ile Kahvaltıda Buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım , 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bölgede çalışan gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım programda bir konuşma yaparak gazetecilerin gününü kutladı. Adaylığı ile ilgili de konuşan Yıldırım, "AK Parti belediyeciliğinde daha iyi hizmetleri Ümraniye'ye yapmak için gayretimiz olacak.AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kahvaltı düzenledi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'ın katıldığı etkinliğe bölgede çalışan yerel gazetelerden gazeteciler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Can, 15 yıldır bölgede birlikte çalıştığı yerel gazetelerden gazetecilerin toplandığı etkinlikte konuşurken, " Siyaset medyasız olmaz, medya da siyaset olmazsa ne yazacak ne çizecek onu da bilmem. İkisi birlikte yürümek durumunda" ifadelerini kullanarak Gazeteciler Günü'nü kutladı."Ümraniye hakikaten önce köydü"AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Ümraniye hakikaten önce köydü. Sonra kasaba oldu. Belediye hizmetlerinin olmadığı bir yerdi. Sonra da büyükşehir olunca 1984 rahmetli Özal'ın belediyecilik anlamında yaptığı devrimlerden sonra hem İstanbul hem Türkiye belediyecilikte hakikaten yeni bir çığır açtı" ifadelerini kullandı."AK Parti belediyeciliğinde daha iyi hizmetleri Ümraniye'ye yapmak için gayretimiz olacak"Düzenlenen kahvaltı dolayısıyla gelen gazetecilere teşekkür eden İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizde yerel gazeteci arkadaşlarımızla bir kahvaltılı sohbet toplantısı yaptık. Adaylık nasip işi. Yeni bir kulvara giriyoruz. Yaşımız 58. Ümraniyeliyiz ama özel sektörden sonra işte belediye, KİPTAŞ 20 sene ve şimdi de Ümraniye'de hizmet için adaylığımız var. Ben diğer partili aday arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Bir yarıştır, yarışın sonunda birisi kazanacaktır. İnşallah AK Parti belediyeciliğinde daha iyi hizmetleri Ümraniye'ye yapmak için gayretimiz olacak. 31 Mart hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL