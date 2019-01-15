AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Derneklere Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.
AK Parti Ümraniye
Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım
, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi
'ndeki dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Vatandaşları dinleyen Yıldırım, yöresel simgelerin sergilendiği derneğe hayran kaldı.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına Adem Yavuz Mahallesi'nde devam etti. Mahallede vatandaşlarla buluşan Yıldırım, dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Dernek ziyaretleri sırasında sıcak bir ilgi gören Yıldırım, ziyaret ettiği Coşkunlar Derneğindeki yöresel ve eski simgelerin bulunduğu köşeye ise hayran kaldı. Yıldırım'ın mahalledeki ziyaretleri gün boyunca sürdü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Gazetesine Yazdı: Terörle Mücadelede Kimsenin Müsaadesini İsteyecek Değiliz
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı