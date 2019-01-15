Son Dakika Haberleri: AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Dernekleri Ziyaret Etti- Vatandaşları Dinleyen...

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Dernekleri Ziyaret Etti- Vatandaşları Dinleyen...

54 dakika önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, dernekleri ziyaret etti Vatandaşları dinleyen Yıldırım, yöresel simgelerin bulunduğu derneğe hayran kaldıİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki dernekleri ve sivil toplum...

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, dernekleri ziyaret etti
Vatandaşları dinleyen Yıldırım, yöresel simgelerin bulunduğu derneğe hayran kaldı

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Vatandaşları dinleyen Yıldırım, yöresel simgelerin sergilendiği derneğe hayran kaldı.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına Adem Yavuz Mahallesi'nde devam etti. Mahallede vatandaşlarla buluşan Yıldırım, dernekleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Dernek ziyaretleri sırasında sıcak bir ilgi gören Başkan adayı Yıldırım, ziyaret ettiği Coşkunlar Derneği'ndeki yöresel ve eski simgelerin bulunduğu köşeye ise hayran kaldı. Başkan Yıldırım'ın mahalledeki ziyaretleri gün boyunca sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:18 Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Yavuz Mahallesi, Ümraniye, Politika
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