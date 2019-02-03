AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Chp'nin Halkçılıkla Malkçılıkla Alakası Yok"

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Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz

Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti

Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ne Yapacağı Belli Oldu

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi