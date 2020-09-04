AK Parti Ürgüp İlçe Kongresini yaptı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı Kongresi Ürgüp Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Kongreye tek aday olarak katılan Oğuz Kahraman, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığına seçildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Mart ayında başlatılan kongre süreci korona virüs ile mücadele kapsamında ertelenmişti. 15 belde ve 6 ilçe kongresinin yapılmasının ardından kongreler bu akşam AK Parti Ürgüp İlçe kongresi ile yeniden başladı. AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı kongresine tek liste halinde katılan Oğuz Kahraman, AK Parti Ürgüp ilçe başkanlığına seçildi. Ürgüp Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde korona virüs önlemleri altında yapılan kongrede maske ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulması dikkatlerden kaçmazken partililerin kongreye yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ekrem Görçeker uzun bir aradan sonra yeniden kongrede partililer ile bir aradan olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Görçeker, "Çok heyecanlıyım. Yani çok uzun bir süreç oldu. Teşkilatlarımızın kongre sürecini korona virüs ile mücadele kapsamında ertelemiştik. Gerçekten hem sizleri görmek hem de kongre sürecinde birlikte olmaktan çok mutluyum. Hastalık dolayısıyla kongremizi çok kısa program yaparak bitireceğiz. Sizleri de fazla tutmayacağız" dedi.

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ise buradaki konuşmasında, "Geçmişten görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim de ismimizin başına bir süre sonra e harfi gelecek. Bu süreçte ismimizin başına eski gelene kadar bu kutsal topraklarda bu kadim memlekete bir çivi çakabilir bir hayır duası alabilirsek ve 33 binlik ilçede Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda hizmete nail olabilirsek bu bizim için en büyük gururdur. Ahirete göç etmiş olan partili arkadaşlarımıza rahmet diliyorum" diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de yaptığı konuşmada, "Tüm dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yola çıktığımız ilk günden itibaren bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bize her zaman yol arkadaşı oldunuz. Bize aynı zamanda kader arkadaşı oldunuz. Bizler aynı sevinci bölüştük. Aynı ekmeği aynı acıyı bölüştük. Ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık bu toprakları bu davayı hep birlikte savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ise, "Hepinizin malumu zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mart başında 7.Olağan kongreler sürecimizi başlatmıştık. 6 ilçe kongremizi verimli bir şekilde güzel bir şekilde yaptık. Tabi bunun hemen öncesinde ilk defa 15 belde kongremizi ilimizi gerçekleştirdik. Sadece Ürgüp ve Merkez ilçe kongremiz kalmıştı. Mart 15 itibarıyla tüm dünyayı saran virüs şehrimizde de ülkemizde de sirayet etti. Bu nedenle bugüne kadar kongrelerimizi iptal etmiş bulunmaktaydık. Bugün itibarıyla Ürgüp ilçe kongremizi yapıyoruz. Yarın itibarıyla da Teşkilat Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'in katılımı ile Merkez ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Ürgüp İlçe kongresinde oy verme işlemi başladı. Kongreye tek aday olarak katılan Oğuz Kahraman, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığına seçildi. - NEVŞEHİR