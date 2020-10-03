AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Murat Nart güven tazeledi.

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Murat Nart güven tazeledi.

AK Parti Urla 7. Olağan İlçe Kongresi, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan kongreye AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atila Kaya, Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli katıldı. AK Parti Urla ilçe Başkanı Murat Nart'ın güven tazelediği seçimde, ikametgahı Urla'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yönetim kurulu üyeliği listesinde birinci sıradan seçilirken, diğer isimler ise şöyle:

"Ahmet Çetin Tutar, Arzu Derya Taş, Aysun Bakırlı Şengüler, Bulut Dönmez, Emin Keskinbıçak, Esra Hancı, Ferit Seniçeli, Gürsel Çiftyıldırım, Halim Gülten, İlhan Şen, İsa Azık, Metin Erak, Necdet Canbulat, Özge Aygörmüş, Ramazan Aslan, Rasim Aslan, Refik Vural, Volkan Şahin, Yeliz Cildan." - İZMİR

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi
AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi
AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi
AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi
AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, yerel, Urla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Urla İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nart güven tazeledi - Son Dakika


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