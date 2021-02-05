AK Parti Uşak 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Uşak İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye ilişkin video mesajı izletildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Altınsoy, kongrede yaptığı konuşmada, gençliğe yüklenen farklı misyonlar olduğunu söyledi.

Gençliğin önemine dikkati çeken Altınsoy, "Kimi liderler, kimi örgütler, kimi teşkilatlanmalar, gençliğine, polisine taş atma, polis arabasına tekme atma, rektörlük binalarını basma gibi misyonlar yüklerken, kimi örgütlenmeler, kimi liderler çok affedersiniz alem sofralarında vatan kurtarma noktasında misyonlarken bizim liderimizin bize biçtiği, bize çizdiği yol belli. Bize biçtiği misyon belli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gençliğin her şeyden daha değerli olduğunu vurgulayan Altınsoy, liderlerinin kendilerine önemli yollar çizdiğini ifade etti.

Altınsoy, şöyle konuştu:

"Bize bu kadar önemli misyonlar biçmiş, bizi Türkiye'nin geleceği olarak görmüş. Bizi yerin altındaki, üstündeki her şeyden daha değerli hale getirmiş bir lider varken bizim de bu lidere yakışır bir gençlik, yakışır bir teşkilat olmamız lazım. Sizin astığınız bir bayrak sayesinde bizim liderimiz dünyaya meydan okuyor. Oyunlar bozan, kurallar koyan bir lider haline geliyor. Sizin yaptığınız bir üye sayesinde bizim liderimiz daha güçlü hale geliyor. Filistin'deki kundakta şehit olan bir bebeğin üstüne Türk bayrağı örtülüyor. Bugün dünyanın dört bir yanında nerede bir Müslüman zulüm görse Recep Tayyip Erdoğan diyor, Türkiye diyor."

Altınsoy, gençlik olarak birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kongrede, Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, İbrahim Enes Kale yeniden AK Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanlığı görevine seçildi.