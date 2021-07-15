Fahrettin Tuğrul, "Bu vatanın bayrağında şehitlerimizin kanı var" - Son Dakika

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde basın açıklaması düzenledi. Tuğrul, " Türkiye, Türk milletinindir. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.

Ata Park meydanında düzenlenen basın açıklamasına, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, AK Parti Uşak Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Enes Kale, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5.yıl dönümünde açıklama yapan Tuğrul, milletin vergisiyle alınan silahlarla millete ateş açanlara, milletin iradesiyle cevap verildiğini belirtti. Herkesin, Türkiye'nin Türk milletinin olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Tuğrul, billboardlarda yazılan "Türkiye geçilmez" afişlerinin de meydan okuma olduğunu aktardı. Başkan Fahrettin Tuğrul, "Türkiye, Türk milletinindir. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Milletin iradesine, milletin vergisiyle alınmış silahlarla posta koymaya çalışanların haddini 15 Temmuz'da bu millet çok güzel bir şekilde bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz canını hiçe sayarak, malını hiçe sayarak meydanlara çıkmış. Arkasında kalan evlatlarını dahi düşünmemiştir. Çünkü bu topraklar, bu vatan bizlere arkasında bıraktığı evlatları düşünmeyen atalarımız tarafından miras bırakılmıştır. Bu mirasa, sonuna kadar bizler sahip çıkacağız. Bu vatan bizim, 'Türkiye geçilmez' diye bütün billboardlara yazdırdık, bu bir meydan okumadır. Evet, Türkiye'yi hiç kimse geçemeyecek. Biz yüzlerce vatandaşımızı toprağa verdik, binlercesi de yaralandı. Bugün yine birileri bir şeyleri yapmaya cesarete kalkarsa asla ve asla sayıdan ibaret olmayacak. Böyle şeylere yeltenecek olanlara sadece bir şey söyleyebiliriz. Bu toprağın ya altında ya da üstünde yaşarız. Biz bu vatanı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. İradesini ipoteklemiş, uluslararası küresellerin maşası hale gelmiş bütün terör örgütleri, başta hain Fethullah Gülen'in (FETÖ) beyinsiz adamları olmaz üzere bu ülkeyi ırkçı, faşistçe bölmek isteyen PKK, HDP olmak üzere herkes bilmelidir ki bu vatan bedavaya kurulmadı, bu vatanın bayrağında şehitlerimizin kanı var" şeklinde konuştu. - UŞAK