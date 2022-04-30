AK Parti Uşak İl Başkanlığı iftar programında buluştu - Son Dakika

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, uzun süren salgın döneminin ardından böyle bir programda bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana birçok hizmeti hayata geçirdiğini ifade eden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sizlerin destek ve dualarıyla bu ülkede pek çok şeyi başardı. Yapılamaz denilen şeyleri yaptı. Aklımıza gelebilecek birçok hizmeti hayata geçirdiği gibi aynı zamanda demokrasi ve insan haklarında da ülkemize çağ atlatacak dönüşümlere imza attı." dedi.

AK Parti teşkilatları olarak gece gündüz demeden 2023 seçimlerine hazırlandıklarını aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkesine, milletine sahip çıktı. Bizde Uşaklı hemşehrilerimiz olarak, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimiz olarak şimdiye kadar nasıl Cumhurbaşkanımızın ardında dimdik durduysak, bundan sonra rüzgar hangi taraftan eserse essin aynı şekilde dimdik Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz."

Salgın döneminin ardından bu şekilde bir programda olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da şöyle konuştu:

"İnşallah Cenabı Allah bizlere tekrar ayrı ayrı kaldığımız günlerle imtihan etmesin. Zira AK Parti siyaseti kol kola, omuz omuza ve çalmadık kapı, girmedik ev bırakmayacak şekilde yürüyen bir siyaset anlayışı. Gerçekten de geçtiğimiz iki sene boyunca bunun zorluğunu teşkilat olarak da hep birlikte yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte önce 2023 ardından da 2024 yılındaki seçimlere bundan sonra gece gündüz çalışarak bütün gönülleri tek tek kazanarak yeniden AK Parti diyeceğimiz bir zafere hep birlikte el birliğiyle imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

İftar programında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, birlik ve beraberlik içinde 2023 seçimlerine hazırlandıklarını, 2023 yılına AK Parti'yi güçlü bir şekilde götüreceklerini söyledi.

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, AK Parti Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Kale, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları, önceki dönemlerde görev yapan il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.