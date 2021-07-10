AK Parti Uşak İl Başkanlığı özel çocuklara eğlence düzenledi - Son Dakika

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca düzenlenen "Özel Çocuklarımıza Özel Eğlence" programı kapsamında başta engelli çocuklar olmak üzere Uşaklı çocuklar, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Bir Eylül Stadyumu'nda düzenlenen programda, kurulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, aynı zamanda çeşitli tiyatro oyunlarını izledi.

Programa katılan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul çocuklarla ayak tenisi ve top oynadı.

Burada konuşma yapan Altay, herkesin salgın döneminde çok sıkıldığını ve salgının etkisini daha da yitirmesiyle birlikte çok daha güzel günlerin geleceğini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise normalleşme dönemiyle birlikte belediye olarak çocuklar için birçok etkinliği hayata geçireceklerini kaydetti.

Çocukların gülen yüzlerinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Çocuklarımız için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan çocukların ailelerinin de katıldığı halat çekme yarışı gibi etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.