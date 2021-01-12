AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı güven tazeledi

12.01.2021 18:33
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'de siyaset yaptığı için hergün şükrettiğini kaydeden İskenderoğlu, "AK Parti bir dava hareketi hem de bir kadın hareketi. Siyasette ilk kez kendimizi var ettiğimiz, bulduğumuz, sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, liderliğinde yol aldığımız bir hareketin içindeyiz. AK Parti ile birlikte kadın siyasetin nesnesi değil öznesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bize hep bunu öğretti. Dedi ki, 'kadın siyasetin öznesidir.' Biz ona uygun şekilde davranıyor ve ona uygun şekilde hareket ediyoruz. Hamdolsun ki, bu kadar centilmen beyefendilerle siyaset yapıyoruz." dedi.

Türkiye'de kadınların siyasete katılımına en çok önem veren partinin AK Parti olduğunu dile getiren AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, "Bugünler bizim birlik beraberliğimizi cümle aleme gösterdiğimiz en güzel günlerimiz. Liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın azmine, inancına güvendiği kadın kollarımızın 6. olağan kongresi inşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Hilal Sabancı yeniden AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Gülten Terzi ve Özlem Esma Ersin de katıldı.

AK Parti, Siyaset, Kongre, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı güven tazeledi - Son Dakika


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