AK Parti Uşak Milletvekili Altay'ın annesi vefat etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

Ankara 'da özel bir hastanede cilt kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan, Uşak milletvekili Mehmet Altay'ın annesi Cennet Altay (74), sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Altay'ın cenazesi memleketi Uşak'a götürüldü. Uşak'ta ikindi namazına müteakip kaldırılan cenaze Ulubey Mezarlığında defin edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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