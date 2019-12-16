AK Parti Uşak Milletvekili Güneş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Uşak Milletvekili Güneş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş AA'nın

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güneş, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Güneş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok güçlü fotoğraflar var. Seçim yapmakta zorlandım. Tüm AA çalışanlarını kutluyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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