AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, yapımı tamamlanan hastane ek binasını inceledi - Son Dakika

AK Parti Uşak Milletvekilli İsmail Güneş, yapımı tamamlanan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle kentin sağlık altyapısı anlamında geniş bir olanağa kavuştuklarını belirtti.

Ek binayı gezerek gazetecilere bilgilendirme yapan Güneş, 2013 yılında yapımı tamamlanan 542 yataklı hastanenin yetersiz kalması üzerine ek bina yapımına 2018 yılında başlanıldığını belirtti.

Eşme ve Banaz ilçelerinde de 60 yataklı devlet hastanelerinin bir süre önce hizmete açıldığını hatırlatan Güneş, "Buranın 55 bin metrekare kapalı alanı var, diğer binanın da 75 bin metrekare. Topladığımızda yaklaşık 130 bin metrekare kapalı alana ulaşmış oluyoruz. Önceden ise tüm hastanelerimizde toplamda 33 bin metrekare kapalı alanımız vardı. Sadece bu hastane kadar bile bir hastanemiz yoktu. Bugün çok daha donanımlıyız. Ben bu hastanenin yapımında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlde sağlık yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Güneş, Karahallı Devlet Hastanesi'nin yapımının tamamlandığını, Ulubey Devlet Hastanesi'nin de temelinin atıldığını ve Sivaslı Devlet Hastanesi'nin ihalesinin yapıldığını ifade etti.

Güneş, Diş Hekimliği Fakültesi için hem eğitim görülebilecek hem de uygulama yapılabilecek bir diş hastanenin de yatırım programına alınacağını kaydetti.

Güneş'e incelemesi sırasında partisinin Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas ve hastane yönetimi de eşlik etti.