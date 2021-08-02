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AK Parti Uşak milletvekilleri, orman yangınlarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Uşak milletvekilleri, orman yangınlarını değerlendirdi

02.08.2021 14:18
AK Parti Uşak milletvekilleri, orman yangınlarını değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, düzenlenen basın toplantısında son dönemde etkili olan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, düzenlenen basın toplantısında son dönemde etkili olan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Altay, AK Parti Uşak İl Başkanlığınca Hasbahçe Polisevi Tesislerinde düzenlenen toplantıda, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Orman yangınlarına ilişkin muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalara değinen Altay, şöyle dedi:

"Bugün karşı karşıya kaldığımız bu sıkıntı, aslında toplumsal dayanışmayı, birlikte bu sıkıntılarla mücadele etmeyi gerektiren ve aslında millet olma bilincini güçlendiren sıkıntılar. Özellikle ortaya çıkan bu krizlerden siyaset üretmek üzerine kurulu bir siyaset anlayışı, bu mücadeleyi verenlerin de motivasyonunu gerçekten eksiltiyor. Yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden, canını dişine takan bütün çalışanların moralini bozacak çalışmalara ve söylemlere tevessül etmek gerçekten toplumsal barışı da dinamitlemek, toplum içinde var olan dayanışma, birlikte hareket etme çalışmalarını baltalamak anlamına gelir. Böyle sıkıntıların olduğu dönemlerde özellikle beyanatlarımızı daha da fazla sorumlulukla dile getirmemiz gerekiyor. Bu süreçle ilgili değerlendirmeleri yaparken daha dikkatli davranılması gerektiğini ifade etmek istiyorum."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yanan ormanlık alanların yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Orman kanunlarına baktığımızda yanan yerlere sadece ağaç dikilebilir, başka bir şey yapılamaz. Şimdiye kadar da yanan tüm alanlara ağaç dikilmiş, herhangi bir yapılaşma olmamıştır. AK Parti iktidarında orman varlığımızı yüz ölçümü olarak kat kat arttırdık." diye konuştu.

Diğer açıklamalar

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte yangınlarla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çakın, vatandaşların ormanlık alanlarda piknik yapmasını engellemek adına kontrollü piknik alanları yaptıklarını, itfaiye ekiplerinin girişlerde sıkıntı yaşadığı dar sokaklara sahip mahallelerde de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çakın, Marmaris'teki orman yangının söndürme çalışmalarına Uşak Belediyesi İtfaiyesi olarak destek verdiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak'ta sahada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya üzerinden ve muhalefet partileri tarafından asılsız paylaşımların yapıldığını kaydeden Tuğrul, "Devletimiz bütün imkanlarıyla sahada mücadele ediyor. Bu söndürme çalışmalarıyla ilgili tabi ki de çok fazla teknik konular var. Tarım ve Orman Bakanlığımız bunlarla ilgili gerekli tüm açıklamaları yapıyor. Gerçekleri görebilmek için oraya bakmak gerekiyor. Asıl gerçek olanlar, asıl olması gerekenler örtbas edilip yalan üzerinden siyaset yürütülüyor. Biz bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hizmet etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ile AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı da katıldı.

AK Parti Uşak milletvekilleri, orman yangınlarını değerlendirdi
AK Parti Uşak milletvekilleri, orman yangınlarını değerlendirdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Uşak milletvekilleri, orman yangınlarını değerlendirdi - Son Dakika


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