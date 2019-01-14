Son Dakika Haberleri: AK Parti Uşak'taki Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Uşak'taki Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

31 dakika önce

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından 2019 yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Uşak'taki Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı, System.String[]
AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından 2019 yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Ak Parti Milletvekilleri katıldı. Tanıtım toplantısının açılışı konuşmasını AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul yaptı. Uşak'ın sorunlarını birlikte el ele vererek çözeceklerini, Uşak'ı 2023'e hedefine birlikte ulaştıracaklarını vurguladı. Toplantının Uşak ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Tuğrul, "Biz istişare kültürünü esas alan, ortak aklın egemen olduğu, millet iradesini her şeyin üzerine koyan bir teşkilatın mensuplarıyız bu yüzden böyle toplantıları önemsiyoruz, motivasyon ve enerji depoluyoruz" dedi.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın ise yaklaşan yerel seçimlere değinerek, millete hizmet sevdasıyla Türkiye'nin dört bir yanında ilk günkü aşkla seçim kampanyası yürüteceklerini aktardı. Çakın, "17 sene önce olduğu gibi Ak davanın Ak neferleri sahada olacak. Biz Uşak teşkilatı olarak bu görev bize tevdi edildiğinden itibaren sahada çalışmamıza başladık" dedi.

Çakın daha sonra Uşak Belediye Başkanı seçildiği taktirde gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerini anlattı.

Toplantıda son olarak konuşan Çam ise adaylara tek tek başarılar diledi. Konuşmaların ardından program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

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