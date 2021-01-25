AK Parti Üsküdar 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan büyük bir siyasi lider, bir dünya lideri. Ancak öyle bir döneme giriyoruz ki sadece Erdoğan'ın resminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır." dedi.

AK Parti Üsküdar 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'yi en üst seviyelere çıkarmak ve güçlü medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmek olduğunu amaçladıklarını belirterek, Türkiye'de iki farklı siyaset yolunun olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, "Bu yollardan biri Genç Türkler, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugünkü CHP'ye kadar gelmiş siyasi çizgi. Milletten kopuk, tepeden inmeci, jakoben bir anlayış. Bundan 60 sene evvelki tartışma da hatta 150 sene evvelki tartışmalar da aynı tartışmaydı. Diğer yol ise, milletin inandığı yoldur, milletin istikametidir, millete hizmet yoludur. AK Parti millete hizmet yolunun temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

Son 1 ayda Eskişehir'de helikopter motorunun çalıştırılması, Yunanistan ile yeniden müzakereler, siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar, Silvan'da baraj açılışı, Elazığ'da hak sahiplerine konut teslimini gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurtulmuş, "Biz milletin hakkını daha yukarıya çıkarmak, büyük mücadelemizi daha güçlü kılabilmek için mücadele ederken, karşı taraf, Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyeti neyle uğraşıyor? Bir tanesi diyor ki 'AK Partiyi yıkmak için normal yollar yetmez, seller, fırtınalar olması lazım'. Bir diğeri, '27 Mayıs'ta eğer erken seçim tarihi verilseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı 'diyor. Bir tanesi daha geçen gün 'Ben Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için canımı bile veririm' diyor. Programdakilerin uyarmasıyla uyanıyor, sonra 'Demokratik yollarla indirilmesi için' diyor." diye konuştu.

AK Parti'nin girdiği her seçimden galip çıkan bir siyasi parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu millet aramızdaki sevgi köprüsünü sağlam tuttuğumuz sürece bizim yanımızda olur. Bu millet gerçekten güçlü bir şekilde gönülden gönülle bağ kurduğumuz şekilde bizim yanımızda durur. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan büyük bir siyasi lider, bir dünya lideri. Bunu sadece biz değil söylemiyoruz, dünyanın birçok yerinde söyleniyor. Ancak öyle bir döneme giriyoruz ki sadece Erdoğan'ın resminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Her bir politik aktörümüzün, Erdoğan'ın mücadelesini daha üst seviyelere çıkaracak bir performansının olması lazım. Halkın içinde sürekli bulunması lazım."

"Hani israftı? Hani mevcudu fazlaydı?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da "Seçimlerde, AK Parti döneminde israf olduğunu söylüyorlardı. Yenikapı'da şovları vardı biliyorsunuz, araçları çekip şov yapmaya çalıştılar günlerce. Halbuki biz, kendi büyükşehrimizi iyi yönettiğimizden bir şüphemiz yoktu. Amaçları algı yönetimi ile olayı başka mecralara çekmekti." dedi.

Şenocak, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanına soruyoruz, o gün israf dediğiniz araçların kaç katını AK Parti döneminden 3 katı fiyatına kiraladınız? Biz bunu defalarca komisyonumuz üzerinden meclise sorduk, ısrarla cevap vermemeye çalışıyorlar. Bizim aldığımız bilgiye göre geldikleri günden beri yaklaşık 1,5 yıldır bizim dönemimizden ilave 10 binin üzerinde araç kiralaması yaptılar. Hani israftı? Hani mevcudu fazlaydı? AK Parti döneminde 1.289 liraya kiraladığımız araçları, 3.400 liraya kiraladılar."

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti milletvekilleri ve delegeler katıldı.