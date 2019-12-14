AK Parti üye kaybetmeye devam ediyor; 4 ayda 114 bin üye partiden ayrıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partiden istifası sonrası AK Parti'nin üye kaybı devam ediyor. Eylül-Kasım ayları arası 57 bin kişinin ayrıldığı AK Parti'nin üye sayısı, son 4 ayda 114 binlik bir düşüş gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti ise 4 ayda 30 binden fazla yeni üye kazandı.



Davutoğlu kurduğu "Gelecek Partisi"nin programını kamuoyuyla paylaşırken Babacan'ın partisi için geri sayım başladı. Türkiye siyasetinin AK Parti'den kopuşlarla 2 yeni siyasi partiye hazırlandığı aylar, AK Parti'nin en çok üye kaybettiği dönem olarak kayıtlara geçti.