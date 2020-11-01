AK Parti Uzunköprü Gençlik Kolları Başkanlığına Bilecik seçildi - Son Dakika

AK Parti Uzunköprü Gençlik Kolları Başkanlığına Bilecik seçildi

01.11.2020 18:33
AK Parti Uzunköprü Gençlik Kolları Başkanlığına Bilecik seçildi, System.String[]

AK Parti Uzunköprü 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı, başkanlığa Hasan Bilecik seçildi.

AK Parti Uzunköprü 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi yapıldı, başkanlığa Hasan Bilecik seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Öğretmen Evi çay bahçesinde düzenlenen kongrede, konuşmasına İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Partinin tüm kademeleriyle birlikte uyum içerisinde çalışarak Edirne'de önemli sonuçlar elde edeceklerini ve kenti daha iyi noktalara taşıyacaklarını anlatan İba, "Ülkemizin lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok şey öğrendik. Hep birlikte öğrenmeye de devam edeceğiz. Onun yolunda yürüyen AK gençlerimizin Uzunköprü'de gerçekten hissedilir coşkusuna şahit oluyoruz" dedi.

İba, Uzunköprü Gençlik Kolları Başkanı Hasan Bilecik ve yeni yönetimin emin adımlarla yollarına ilerleyeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde Hasan Bilecik, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, ilçe gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Uzunköprü, AK Parti, Bilecik, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Uzunköprü Gençlik Kolları Başkanlığına Bilecik seçildi - Son Dakika


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