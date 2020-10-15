AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin, Uzunköprü Belediyesi'nin evsel su atıklarını arıtmadan Ergene'ye deşarj ettiğini öne sürdü.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde DSİ marifetiyle ilçeye kazandırılan arıtma tesisinin ilçe belediyesi tarafından gerektiği gibi çalıştırılmadığını iddia etti.

AK Parti'nin Ergene kirliliği konusuna hassasiyetle önem verdiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Ergene kirliliği sadece sahada olan atıklardan değil, evsel atıklardan da oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Eylem Planı kapsamında Ergene'yi kirleten 12 belediyeyi de projeye dahil etmiştir. DSİ tarafından inşa edilen proje çok iyi ve sağlam bir şekilde teslim edilmiştir. Ancak CHP'li Uzunköprü Belediyesi tarafından arıtma işletilmemektedir. Biz Ergene'yi korumak için bu projeyi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günler İl Başkanımız Belgin İba'nın yaptığı açıklamadaki, 'CHP'li Uzunköprü Belediyesi devir aldığı arıtma tesisini işletememektedir.' ifadesi yüzde yüz doğrudur. Bütün evsel atıklar, lağımlar arıtmaya uğramadan direk Ergene'ye ulaşıyor. Laf ebeliği yapmanın siyaset yapmak olduğunu düşünmüyorum. Siyaset yapmanın hizmet olduğunu düşünüyorum."