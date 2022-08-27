Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

27.08.2022 17:24
Edirne'den kısa kısa

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Uzunköprü Otogarı'ndaki mescit ve çocuk bakım odasının girişine turnike konmasıyla ilgili yaptığı tespitin algı değil hakikat olduğunu savundu.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Uzunköprü Otogarı'ndaki mescit ve çocuk bakım odasının girişine turnike konmasıyla ilgili yaptığı tespitin algı değil hakikat olduğunu savundu.

Kuruşar, yaptığı yazılı açıklamada, otogarı ziyaret ettikleri esnada tuvaletle aynı koridorda bulunan mescit ve çocuk bakım odası girişine turnike konduğunu ve turnikenin 3 lirayla açıldığını öne sürdü.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı eleştiren Kuruşar, şunları kaydetti:

"Terminali ziyaretimiz esnasında yalnızca tuvalet bölümüne ücretsiz geçişi engellemesi gereken 3 liraya açılan turnikenin, mescit ve bebek bakım odasına ulaşımı sağlayan tek giriş noktasına konulmasının bu alanların kullanımını da ücretli hale getirdiğine yönelik tespitimiz algı değil, hakikatin ta kendisidir.

Mescit ile bebek bakım alanlarının ücretsiz olduğunu belirten uyarı levhasının bulunmadığı, bu alanları kullanmak isteyen vatandaşları 'Giriş 3 TL' – "Bozuk para büfe ve lokantadan temin edebilirsiniz' uyarılarının karşıladığı ve tüm bunlara ek olarak bir de ücretsiz geçiş noktası zincire vurularak kapatılmışken, telaşına yenik düşen Becan'ın terminal alanında kurgulayıp servis ettiği inkar videosu bu hakikati değiştirmeyecektir."

Kuruşar, otogarda bulunan mescidin kirli olduğunu da savunarak yaşanan durumla ilgili Becan'ın Uzunköprülülerden özür dilmesi gerektiğini dile getirdi.

Becan ise yaptığı açıklamada söz konusu girilen alanlara girişlerden para talep edilmediğini savunarak, Kuruşar'ı algı oluşturma çalıştırmakla itham etmişti.

Helvacıoğlu'nun esnaf ziyareti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksinde iş yeri bulunan esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Esnafların yanında olduklarını belirten Helvacıoğlu, "Dayanışma ve birlik içerisinde sorunlara çözümler üretiyoruz. Belediye yönetiminde katılımcılığa önem veriyoruz, esnafımızın fikirleri bizim için çok önemli. Esnaflarımıza ve çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Özlem Becan, Uzunköprü, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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