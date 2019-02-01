AK Parti Vakfıkebir Teşkilatı'nda Yönetim Kurulu Belli Oldu

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun yeni yönetimi ile bir araya geldi.

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun yeni yönetimi ile bir araya geldi.



Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basının karşına geçen Uzun "Yönetim kurulunu oluşturma aşamasında Vakfıkebirimizin değerlerini ön planda tutmaya çalıştık ve bu çerçevede her kesime, her zümreye bir araya gelerek yönetim kurulu listesi oluşturduk. Biz sıradan bir teşkilat değiliz. Biz Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan ve aynı zamanda 18 yıldır başarıyla çalışan ve Türkiye'de 17 yıldır iktidarda olan partinin mensuplarıyız. Bu teşkilat mensuplarının bu partide görev yapması, bu partide görev almaları çok hassas derecede incelemelerden ve çalışmalardan geçtikten sonra oluyor. Bizim kurumsal bir parti kimliğimiz var. Bununla ilgili istişareler yaptık. Listeler oluştururken çeşitli kriterler var. Bu listede genel merkez tarafından hassas bir şekilde takip edildi ve incelendi" dedi.



"Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var" diyen Uzun "Bu kritik süreçte de ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu görevi almış bulunuyoruz. Yerel seçimlerde yeniden iddialıyız. Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta ile yolumuza devam ediyoruz. Başkanımızın ilk döneminde çok önemli hizmetleri oldu. Allah nasip ederse milletin desteği ile AK Parti bayrağını Vakfıkebirimizde dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Öte yandan AK Parti Vakfıkebir İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:



"Başkan Ahmet Uzun, Azime Bektaş, Yakup Koyun, Cemil Albayrak, Ahmet Kılıç, Süleyman Özdemir, Sultan Selim Kudu, Mehmet Bayraktar, Yeşim Aktaş, Alper Gürdal, Köksal Yağcı, Mustafa Karadeniz, Müfrit Yolcu, Yılmaz Atik, Yaşar Ali Çolak" - TRABZON

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