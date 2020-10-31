AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Kayhan Türkmenoğlu, yeniden il başkanlığına seçildi.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Türkmenoğlu, göreve geldikleri günden bu yana kentin hak ettiği hizmetlere kavuşması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kadim bir kent olan Van'ın birçok medeniyete başkentlik yaptığını anlatan Türkmenoğlu, kongre için kente gelen misafirlerin tarihi ve doğal güzellikleri gezip görmelerini tavsiye etti.

İzmir'de yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını, kalplerinin depremzede kardeşleriyle birlikte olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, şunları söyledi:

"Van'da yaşanan 2011 depreminde büyük acılar yaşadık. O dönemde bütün kabine üyeleri ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ilimize gelerek acılarımızı paylaştı. Van'a büyük ilgi gösterildi. Kısa sürede insanların barınma ve ısınma ihtiyaçları karşılandı. Binlerce konut yapılarak insanlar sıcak yuvalarına kavuşturuldu. Yapılan yatırımlarla Van yeniden ayağa kaldırıldı. Göreve geldiğimiz günden bu yana partimizin başarısı için çaba gösteriyoruz. Teşkilat olarak emin adımlarla bu kentte başarılara giden yolun stratejik planlarını yapıyoruz. Bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2023 seçimlerine giden yolda Van kendine yakışanı yapacak."

Türkmenoğlu, liste ile yapılan seçimde, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu.