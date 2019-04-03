AK Parti Van'da 5 İlçenin Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
43 dakika önce
AK Parti, Van'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP adaylarının kazandığı Erciş, İpekyolu, Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçelerine itiraz etti.
AK Parti
, Van
'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP
adaylarının kazandığı Erciş
, İpekyolu
, Edremit, Çaldıran
ve Tuşba
ilçelerine itiraz etti.
AK Parti İl Başkanlığı resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin belediye başkanlığını kazandığı Erciş, İpekyolu, Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçelerine itiraz etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, gerekli itirazların yapıldığını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi. AK Parti'nin Van genelinde oylarını arttırarak, daha önce 2 olan belediye sayısını 4'e çıkardığını anlatan Türkmenoğlu, "Cumhur İttifakı yerel seçiminde Van ili genelinde AK Parti oylarını artırmış, diğer partiler ise oylarını düşürmüştür. Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart 2019 yerel seçiminden de güçlenerek çıkmıştır. Bahçesaray
, Çatak
, Gevaş
ve Gürpınar
ilçelerimiz AK Parti belediyeciliği ile hizmet anlayışını tercih ederek belediye başkanlığını kazanmıştır. Diğer ilçelerimizde seçim sonuç tutanaklarına tarafımızdan gerekli itirazlar yapılmış ve süreç takip edilmektedir. Tutanakların yasaya aykırı bir şekilde düzenlendiği, tutanakların birçoğunda kullanılan zarf ve oy pusulalarının oy sayısının birbiriyle uyuşmadığı ve geçersiz sayılan oyların geçersizlik sebebinin tutanağa yansıtılmadığı gibi itirazlarımız oldu. Oyların yeniden sayılmasıyla birlikte sonuçları yeniden sizlerle paylaşacağız" dedi.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:30 Kaynak: DHA
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