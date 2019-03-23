Ak Parti, Van Esnafını Mitinge Davet Etti

AK Parti Van
İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, kent esnafını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılacağı mitinge davet etti.
Kentteki bir otelde yapılan toplantıda konuşan Türkmenoğlu, seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Seçimlere az bir zaman kaldığını belirten Türkmenoğlu, "72 projenin tanıtımını gerçekleştirdik. Bu projelerle Van'a büyük bir heyecan ve motivasyon kazandırdık. Bizler, kırsaldan merkeze yoğunlaşan bir seçim çalışması yapıyoruz." dedi.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva
da çocukların, gençlerin ve yaşlıların huzurlu ve mutlu yaşaması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.
Takva, "Bu yolda başarıya ulaşmak için maddiyatımız, maneviyatımız ve enerjimizi el verdiği ölçüde halkımızın geleceği için samimiyetle ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.
Toplantının ardından Türkmenoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas
, İrfan Kartal
, Osman Nuri Gülaçar
ve partililer, esnafı ziyaret ederek 26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılacağı mitinge davet etti.