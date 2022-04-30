AK Parti Van, Hakkari ve Muş il teşkilatları iftarda buluştu - Son Dakika

AK Parti Van, Hakkari ve Muş il başkanlıklarınca iftar programları düzenlendi.

Van'ın Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yaptığı konuşmada, ramazanın sonuna geldiklerini, bu akşam son sahuru yapacaklarını söyledi.

Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nı eda edeceklerini belirten Gülaçar, "Cenabıhak kabul buyursun inşallah. Bizler AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önde gelen partilerinden biriyiz. Mazlum coğrafyaların, ülkelerin bize baktığı, bizden medet umduğu, bizden yardım istediği bir partiyiz." dedi.

Milletvekili İrfan Kartal da kentin yararına bütün işlerin takipçisi olduklarını dile getirerek, "Aranızdayız ve her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da parti mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Programa katılan herkese teşekkür eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim bu gönül birliğimize sizler ortak oldunuz, bu gönül birliğimize sizler güç kattınız. Bugün de bu sofrada birlik ve beraberliğimizi gösterdiniz. 117 bin insanımızla ramazan ayında bir araya geldik. Ramazan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bizlerle beraberdi. Yine milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz Sayın Burhan Kayatürk, Orhan Miroğlu ve Metin Külünk bizlerle birlikteydi. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" programındaki konuşması izlendi.

Programa MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, eski AK Parti il başkanları Zahir Soğanda ve Abdullah Aras, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve partililer katıldı.