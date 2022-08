AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu vatandaşları Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılmaya davet etti.

Türkmenoğlu, il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kutlanacağını söyledi.

Sultan Alparslan'ın 42 yaşında Anadolu coğrafyasına İslam sancağını diktiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Kutlamaların yapıldığı etkinlik alanında 1071 adımlık fetih yolu, merasim, cirit, dinlenme ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, yürüyüş yolu, 1000 kişilik hipodrom, bungalov ve konaklama evleri, eğitim atölyesi, futbol, voleybol, basketbol sahaları bulunmaktadır. 24-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Malazgirt'te 7'den 77'ye her kesimin ilgisini çekecek etkinlikler düzenleniyor. Ok atışları ve at yarışlarına kadar birçok gösteriyle dünden bugüne tarihimiz yaşatılacaktır. Bu yıl kutlayacağımız Malazgirt Zaferi'nin bir özelliği de cuma gününe denk gelmesidir. Manevi atmosferde cuma namazı kılınacaktır. Cuma günü sabah saat 8: 00'da tüm ilçe başkanlıklarımızın önünden araçlarımız kalkacaktır. Bu manevi duyguyu, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya tüm Van halkımızı davet ediyoruz."