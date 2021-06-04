AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, atık su arıtma tesisinin kente faydalarını anlattı - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yaklaşık 180 milyon lira maliyetiyle Van'ın 50 yıllık atık su arıtma ihtiyacını karşılayacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin Van'a hayırlı olmasını diledi.

Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 5 Haziran 2021 saat 14: 00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle açılışını gerçekleştireceği İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne nefes aldıracağını belirtti.

Endemik bir tür olan inci kefaline ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki atık suların neden olduğu kirliliğin önleneceğine değinen Türkmenoğlu, tesisin çalışmaya başlamasının ardından daha önce atık suların döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru temizliğinin de yapılacağını ifade etti.

"Van Gölü kirlenmekten kurtulacak"

İl Başkanı Türkmenoğlu, AK Parti hükümetinin Türkiye'nin en büyük arıtma tesislerinden birini Van'da inşa ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eski arıtma tesisi hem kapasitesini hem de teknolojisini yitirmişti. 2009 yılından 2018 yılına kadar daha önce su arıtılmadan Van Gölü'ne akıtılıyordu. Arıtılmadan göle verilen kanalizasyondan dolayı atık çamuru oluşturmuş durumdadır. Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerimizden bu tesise bir günde gelecek atık su miktarı 100 bin tonu bulacak. Bu işlemle birlikte atık suların arıtılıp tekrar göle verildiği zaman gölün çok kısa bir sürede kendini yenileyerek, masmavi görünümüne kavuşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Haliç'i pırıl pırıl yaptıysa, bu teknolojide Van Gölü'nü turkuaz rengine kavuşturacaktır."

"Van Gölü daha mavi, daha temiz olacak"

Van'ın mevcut nüfusunun göz önünde bulundurulduğunda tesisin 2048 yılına kadar ihtiyacı karşılayacağını sözlerine ekleyen AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, şöyle dedi:

"Tesise şuanda gelen su 100 bin metre küp/gün'dür. Kapasitesi ise 206 bin metre küp/gün'dür. Türkiye'deki en modern tesislerden birisi daha Van'a kazandırıldı. Son teknoloji makineler kullanıldı. İnşallah bu tesis sayesinde Van Gölü daha mavi, daha temiz olacak. Van Gölü'nde tek balık türü olan inci kefali yaşıyor. Göl kirlenince onların da yaşam alanı daralıyordu. İnşallah Van Gölü temiz kalınca balığın üreme alanları da artacak. 180 milyonluk dev projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve tüm destek verenlere şükranlarımı sunuyorum"