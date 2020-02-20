AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, çığda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, çığda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, çığda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

12 dakika önce

Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 4-5 Şubat'ta Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, çığda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 4-5 Şubat'ta Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 aileyi ziyaret eden Türkmenoğlu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ile başsağlığı diledi.

Ziyarete, il başkan yardımcıları Abdullah Çalım, Ferhat Atacan, Mehmet Tuğrul, Faysal İnan ve Kadın Kolları Başkanı Havva Duran katıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Türkmenoğlu, parti olarak olayın yaşandığı ilk andan itibaren yakınlarını kaybedenlerin yanında olduklarını anlattı.

Hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Türkmenoğlu, "Ailelerin yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı hissetmeleri adına ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve taziye dileklerini ilettik. Allah ülkemizi, şehrimizi ve milletimizi doğal afetlerden korusun." dedi

Kayhan Türkmenoğlu, Bahçesaray, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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