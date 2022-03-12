AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu

12.03.2022 13:27
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkmenoğlu, partisinin il teşkilatı üyeleriyle kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ülkede gerek salgın gerekse de Ukrayna- Rusya arasındaki savaş sebebiyle yüksek kur, enflasyon ve fiyat artışları yaşandığını söyledi.

Hükümetin de bu sıkıntıları gidermek ve milletin refahı için ekonomik tedbirler almakta kararlı olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki AK Parti, kurulduğu günden bugüne hayal ötesi projelere imza atmış, her alanda sessiz ve büyük devrimler gerçekleştirmiştir. Demokratik hukuk sistemimiz, partimiz eliyle daha yaşanılır bir hale gelmiştir. Son zamanlarda uluslararası ve ulusal bazda yaşadığımız sıkıntılara rağmen bakanlıklarımız refah seviyesinin artması, istihdam ve üretimin kalıcı temeller üzerine oturtulması için vatandaşlarımıza her alanda çok önemli hibe desteği vermektedir. Bu destekleri alacak girişimci ve müteşebbislerin her zaman yanındayız."

Gençler için istihdam ve üretim odaklı projeler geliştirildiğini, Van genelinde 181 meslek grubunda 7 bin 400 öğrencinin meslek edindirme kurslarından yararlandığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İl teşkilatımız hizmet ve güvenin adresidir. 2023 hedeflerimize ulaşmak için teşkilatımızca hazırlanan stratejik eylem planı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Van ekonomik yatırımlar için merkez haline geldi. İşsizliğin azalması ve yatırımların devam etmesi için kurumlarımız tarafından hizmet alımı çerçevesinde açılan çağrı merkezleri AK Parti hükümetinin eseridir. Ayrıca cazibe merkezi kapsamında desteklenen tekstil fabrikaları ve benzer istihdam alanlarımız yine hükümetimizin desteklediği ekonomik yatırımlardır. AK Parti olarak, geçmişten günümüze bu kutlu davaya inanmış, hizmet etmiş, üye olmuş, yönetici olmuş, teşkilat kademlerinde görev almış, tüm yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

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Kayhan Türkmenoğlu, İstihdam, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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