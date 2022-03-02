AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, "kravat tutkunu" Bedir Akbulut'u ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle "kravat tutkunu" Bedir Akbulut'u ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Gürpınar ilçesinde adının verildiği mezrada yaşayan 70 yaşındaki Akbulut'la bir araya geldi.

Türkmenoğlu, küçüklüğünden bu yana boynundan kravatını eksik etmeyen ve yaklaşık 1500 kravatı bulunan Akbulut'un ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Akbulut'un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gönderilen ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerinin işlendiği kravatı da koleksiyonuna eklediğini aktaran Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Kravata hayranlığı ile bilenen Akbulut Vanımızın sembolü haline geldi. Çocukluğundan bu yana kravata olan düşkünlüğüyle biliniyor. Belki 1950'den bu yana biriktirdiği hazineyi toplumla paylaştı. Biz de onun mutluluğuna ortak olduk. İlerleyen süreçte kendisine, evinin bir bölümünde kravatlarını sergileyebileceği bir alan oluşturması için destek olacağız."

Türkmenoğlu, ziyarette Akbulut'a çeşitli hediyeler verdi.