AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Muradiye ilçesini ziyaret etti.

Türkmenoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Kaymakamı Erkan Savar ve AK Parti İlçe Başkanı Nesim Yavrutürk'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra ilçe esnafıyla bir araya gelen Türkmenoğlu, Muradiye'nin kendileri için çok önemli bir ilçe olduğunu anlattı.

"Muradiye en güzel hizmeti hak ediyor." diyen Türkmenoğlu, "Muradiye vatandaşı için elimizden geleninin en güzelini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız sabırlı olsun. Bizler AK Parti camiası olarak her zaman her konuda Muradiye'deki vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.