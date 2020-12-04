AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret

04.12.2020 18:09
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki Başkan Yardımcıları Abdullah Çalım, Sinan Başak ve Mehmet Tuğrul ile MHP ve HÜDA PAR il başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki Başkan Yardımcıları Abdullah Çalım, Sinan Başak ve Mehmet Tuğrul ile MHP ve HÜDA PAR il başkanlıklarını ziyaret etti.

Türkmenoğlu ile beraberindekiler, ilk olarak MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ile bir araya geldi.

Güngöralp'e görevinde başarı dileyen Türkmenoğlu, salgın nedeniyle ziyaretleri sınırlı tuttuklarını anlatan Türkmenoğlu, "Geçen aylarda yapmış olduğunuz İl kongrenize katılamadığımızdan dolayı ziyaretimizi bugün yaptık. Özellikle tüm teşkilatımız adına sizlere hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz. Van'ımıza güzel hizmetler ve katkılar sunacağınız inancıyla hepinize saygılar, sevgiler ve muhabbetlerimizi iletiyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngöralp ise, "Bu süreçte sizlerin de kongre süreci oldu ve sizler de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kentimizde en iyi bir şekilde ağırladınız ve kendisi de memnun ayrıldı. Cumhur ittifakı olarak sizlere ve yeni yönetiminize de hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler daha sonra HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın'ı ziyaret etti, kentteki çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, MHP, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret - Son Dakika


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