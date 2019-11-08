Son Dakika Haberleri: AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti
Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti

7 saat önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle Özalp ilçesini ziyaret ederek ilçe başkanlığı binasını açtı.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle Özalp ilçesini ziyaret ederek ilçe başkanlığı binasını açtı.

Yönetim kurulu üyeleri ve Van Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar ile Özalp ilçeye gelen Türkmenoğlu, esnaflarla bir araya geldikten sonra Kaymakam Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret etti.

Hasta olan eski ilçe başkanı Mehmet Şirin Ataç'ın evine giderek geçmiş olsun dileklerini ileten Türkmenoğlu, Özalp'in kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İlçenin en güzel hizmetleri hak ettiğini vurgulayan Türkmenoğlu, Özalp için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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