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AK Parti Van İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda yüzlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda yüzlerce fidan toprakla buluştu

20.12.2021 16:29
AK Parti Van İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda yüzlerce fidan toprakla buluştu

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından oluşturulan hatıra ormanında bu yıl yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından oluşturulan hatıra ormanında bu yıl yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, yaptığı yazılı açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında oluşturdukları hatıra ormanında bu yıl yüzlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ormanın açılışını yakın zamanda gerçekleştireceklerini belirten Oflas, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımız tarafından oluşturulan ormanlık alana bu yıl yüzlerce fidan dikildi. Sosyal medya şovmenlerinin yönlendirme tabelasının yola bakan kısmından fotoğraf çekerek algı oluşturduklarını biliyoruz. Ormanlık alana gelseler orada dikilen fidanları görecekler. Bu memlekette dikili tek tabelaları dahi olmayanların, AK teşkilatlarının oluşturduğu ormanlık alanı haksız eleştirmeleri kabul edilemez. Van'da bu yıl 350 bin fidanı toprakla buluşturduk. Özellikle okul bahçelerinin ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında 250 bin fidan dikildi. Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde vatandaşlarımıza 150 bin fidan ücretsiz dağıtıldı. 2021 yılında toplamda 350 bin fidan toprakla buluşturuldu. Sosyal medya üzerinden yalanlarla algı oluşturmaya çalışanları hatıra ormanımızın açılışına davet edeceğiz."

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AK Parti, Medya, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Van İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda yüzlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Van İl Başkanlığı Hatıra Ormanı'nda yüzlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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